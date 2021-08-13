Son dakika haberi: Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler yabancı uyruklu 11 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreste bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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