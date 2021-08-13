Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, fuhşa aracılık eden 4 şüpheli tutuklandı, operasyonda ayrıca yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, fuhşa aracılık eden 4 şüpheli tutuklandı, operasyonda ayrıca yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

?Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etme suçu kapsamında Çorlu ilçesinde ihbar üzerine, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığı şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken,1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha arandığı öğrenildi. Öte yandan operasyon esnasında 5 Özbekistan, 3 Fas, 1 Rus, 1 Belarus, 1 Gine olmak üzere 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kırklareli Pehlivanköy Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın