Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

15.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:22
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İki aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 7 adrese yapılan baskınlarda pompalı tüfek ve 6 bin 805 lira ele geçirildi.

Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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