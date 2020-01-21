Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

21.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:26

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçuna ilişkin 3 kişi yakalandı. Olayda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçuna ilişkin fiziki takip çalışmaları neticesinde, N.C., T.T. ve İ.A. isimli şahısların organizasyon içerisinde yer aldıkları ve erkeklere fuhuş amacı ile kadın pazarladıkları tespit edilerek soruşturmaya derinlik kazandırıldı. Adı geçen şüpheliler Alınan mahkeme kararı doğrultusunda eş zamanlı operasyon sonucu ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerin fuhuş amacı ile erkeklere para karşılığında pazarladıkları tespit edilen; Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu B.J., M.N. ve N.J. isimli yabancı uyruklu kadınlar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilerek gerekli işlemlere başlandı. Adı geçen yabancı uyruklu kadın şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Gözaltına alınan şüpheliler ise gerekli işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA