Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu kadınların ifadesi üzerine A.U'yu gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et