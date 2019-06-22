Tekirdağ'da fuhuş operasyonu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu kadınların ifadesi üzerine A.U'yu gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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