Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık eden 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık eden 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçu kapsamında Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bayanları para karşılığı fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklananırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 2 şüphelinin firar olarak aranmasına devam ediliyor. Operasyon esnasında 5 Özbekistan, 3 Fas, 1 Rus, 1 Belarus, 1 Gine olmak üzere 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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