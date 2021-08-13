Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık eden 5 kişi yakalandı.