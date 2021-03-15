TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı

15.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:16

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltıTEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takibinin ardından, Çorlu ilçesinde 7 ayrı adrese yaptığı operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 8 kadın ve 3 kişi olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı

TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takibinin ardından, Çorlu ilçesinde 7 ayrı adrese yaptığı operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 8 kadın ve 3 kişi olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu kadınların para karşılığı fuhuşa zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. İlçede 7 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 kişi ile birlikte zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 8 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek ve fuhuştan elde edildiği düşünülen 6 bin 805 lira ele geçirdi.

Asayiş ekipleri, yabancı uyruklu 8 kadını sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEKİRDAĞ Tekirdağ'da fuhuş operasyonu 11 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 18:18:54. #1.15#
title