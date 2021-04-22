Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet 6 araca çarptı: 1 yaralı
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Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet 6 araca çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da freni boşalan kamyonet 6 araca çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde freninin boşalmasının ardından 6 araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde freninin boşalmasının ardından 6 araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Hüseyin K. yönetimindeki 34 TA 9060 plakalı kamyonet, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi girişinde yokuş aşağı inerken freni boşalınca önündeki ve karşı şeritten gelen 6 araca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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