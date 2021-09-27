Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Fotoğraf tutkunları, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yeşil ile mavinin buluştuğu Ganos Dağı eteklerini fotoğrafladı.

Kartaltepe Tabiat Parkı'nda bir araya gelen 15 kişilik fotoğrafsever ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, parkta 10 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Fotoğraf tutkunları hem doğanın tadını çıkardı hem de en iyi kareleri yakalamak için birbiriyle yarıştı.

Etkinliğe katılan Güven Çelik, AA muhabirine, mavi ve yeşilin buluştuğu ortamda fotoğraf çekmenin paha biçilemez olduğunu söyledi.

Çelik, Tekirdağ'ın fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo olduğunu dile getirerek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve fotoğraf meraklısı arkadaşlarla doğanın bu güzelliklerini fotoğraflamak çok güzel. Burada çok güzel kareler çıkıyor. Mavi ve yeşilin tonları ile sonbaharın kendini göstermeye başladığı renk cümbüşü harika. Tekirdağ özellikle Uçmakdere tarafı fotoğrafseverler için çok güzel bir yer. Sürekli doğada olmak isteyen fotoğrafseverleri de buralara bekleriz." dedi.

Fotoğraf tutkunu Nurcan Balıbey de Tekirdağ'ın fotoğrafseverlere çok güzel ortamlar sunduğunu ifade ederek, "Hem birbirinden güzel kareler çekiyoruz hem de salgının stresini buralarda atmış oluyoruz. Doğa ile iç içe muhteşem bir gün geçiriyoruz." dedi.

Sedat Çakırlar ise çektikleri fotoğraflarla doğanın sunduğu güzellikleri ölümsüzleştirdiklerini belirterek, herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerektiğini aktardı.