Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu

Fotoğraf tutkunları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yeşil ile mavinin buluştuğu Ganos Dağı eteklerini fotoğrafladı.

TEKİRDAĞ (AA) - Fotoğraf tutkunları, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yeşil ile mavinin buluştuğu Ganos Dağı eteklerini fotoğrafladı.

Kartaltepe Tabiat Parkı'nda bir araya gelen 15 kişilik fotoğrafsever ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, parkta 10 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Fotoğraf tutkunları hem doğanın tadını çıkardı hem de en iyi kareleri yakalamak için birbiriyle yarıştı.

Etkinliğe katılan Güven Çelik, AA muhabirine, mavi ve yeşilin buluştuğu ortamda fotoğraf çekmenin paha biçilemez olduğunu söyledi.

Çelik, Tekirdağ'ın fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo olduğunu dile getirerek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve fotoğraf meraklısı arkadaşlarla doğanın bu güzelliklerini fotoğraflamak çok güzel. Burada çok güzel kareler çıkıyor. Mavi ve yeşilin tonları ile sonbaharın kendini göstermeye başladığı renk cümbüşü harika. Tekirdağ özellikle Uçmakdere tarafı fotoğrafseverler için çok güzel bir yer. Sürekli doğada olmak isteyen fotoğrafseverleri de buralara bekleriz." dedi.

Fotoğraf tutkunu Nurcan Balıbey de Tekirdağ'ın fotoğrafseverlere çok güzel ortamlar sunduğunu ifade ederek, "Hem birbirinden güzel kareler çekiyoruz hem de salgının stresini buralarda atmış oluyoruz. Doğa ile iç içe muhteşem bir gün geçiriyoruz." dedi.

Sedat Çakırlar ise çektikleri fotoğraflarla doğanın sunduğu güzellikleri ölümsüzleştirdiklerini belirterek, herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerektiğini aktardı.

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Kerem Kamışlı Gülşen
Spor Muslera Balotelli Fatih Terim Cüneyt Çakır Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Ganos Dağı eteklerinde buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:01:36. #1.12#