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Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan kadın işçi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan kadın işçi hayatını kaybetti.

Beyazköy Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Asiye Önal (52), fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önal, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Asiye Önal'ın evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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