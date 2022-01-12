TEKİRDAĞ'DA FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, ARAÇLARA ZARAR VERDİ - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da şiddetli fırtınada devrilen ağaç, üzerine düştüğü 3 araçta maddi hasara neden oldu.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da şiddetli fırtınada devrilen ağaç, üzerine düştüğü 3 araçta maddi hasara neden oldu.

Tekirdağ'da gün boyu yer yer etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde sokak arasındaki bir ağaç fırtınada park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Fırtına nedeniyle ağacın üzerine devrilen araçlardan birinin sahibi

Hakan Arıcılar, Park etmiştim buraya hava muhalefetinden dolayı. Rüzgarla beraber ağaç devrildi aracımızın üzerine. O yüzden polisleri bekliyoruz. Tutanak tutacaklar. Bizde aracımızı alacağız dedi.

Polis ekipleri de hasar gören araçlarla ilgili tutanak hazırladı.

TEKİRDAĞ'DA FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, ARAÇLARA ZARAR VERDİ

TEKİRDAĞ'DA FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, ARAÇLARA ZARAR VERDİ

TEKİRDAĞ'DA FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, ARAÇLARA ZARAR VERDİ

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