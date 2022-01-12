İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından işçileri taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi.

TEKİRDAĞ (DHA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından işçileri taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüste bulunan 25 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara, Hayrabolu, Saray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi'nde işçileri taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüste bulunan 25 kişi hafif yaralandı. Yaralılar. Saray ve Çerkezköy'de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayrabolu ilçesinde de ulaşıma kapanan iki köy yolunu açmak için ekipler çalışma başlattı. İl merkezindeki kar yağışı da kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Polis ekipleri önemli noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri de ana arterlerde ulaşımın aksamaması için solisyon ve tuzlama çalışması yaptı.

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ; 25 YARALI

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title