TEKİRDAĞ'DA FIRTINA NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA FIRTINA NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle, dalgalarla birlikte gelen sular sahil kesiminin bir bölümünü kapladı.

TEKİRDAĞ (DHA) - Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle, dalgalarla birlikte gelen sular sahil kesiminin bir bölümünü kapladı. Bölgede bulunan bazı araçlar su altında kaldı. İnsanların yürüyüş yaptığı alanlar ile bir lunapark işletmesi sular altında kaldı. Kentte yağışla birlikte toz taşımını nedeniyle de çamur yağdı. Araçların üzerleri çamurla kaplanırken vatandaşlarda fırtına ve yağışta zor anlar yaşadı.

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

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