Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı
Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde halı sahanın demir çitleri fırtınaya daha fazla dayanamayarak, yıkıldı.
TEKİRDAĞ (İHA) - Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde halı sahanın demir çitleri fırtınaya daha fazla dayanamayarak, yıkıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeetkili olankuvvetli rüzgar,fırtınaya dönüştü. İlçede balıkçı barınağında dalgaların yükselmesi nedeniyle bağlı bulunan tekneler batma tehlikesi yaşadı.
Halı sahanin demir çitleri yıkıldı
Şiddetli fırtına sebebiyle Şarköy Belediyesine ait spor komplekslerinde bulunan halı sahanın demir çitleri yıkıldı.
Fırtınadan dolayı halı saha kullanılamaz hale geldi.