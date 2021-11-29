Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı - Haberler
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Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde halı sahanın demir çitleri fırtınaya daha fazla dayanamayarak, yıkıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde halı sahanın demir çitleri fırtınaya daha fazla dayanamayarak, yıkıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeetkili olankuvvetli rüzgar,fırtınaya dönüştü. İlçede balıkçı barınağında dalgaların yükselmesi nedeniyle bağlı bulunan tekneler batma tehlikesi yaşadı.

Halı sahanin demir çitleri yıkıldı

Şiddetli fırtına sebebiyle Şarköy Belediyesine ait spor komplekslerinde bulunan halı sahanın demir çitleri yıkıldı.

Fırtınadan dolayı halı saha kullanılamaz hale geldi.

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

Halı sahanın demir direkleri fırtınaya dayanamadı

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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