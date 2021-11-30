TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, elektrik direkleri devrildi, enerji nakil hattının telleri koptu.

TEKİRDAĞ (DHA) - Tekirdağ'da fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, elektrik direkleri devrildi, enerji nakil hattının telleri koptu. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri, devrilen direkleri kaldırmak ve kopan hatları yenilemek için 10 bölgede çalışma başlattı.

3 TEKNE BATTI

Şarköy ilçesinde ise balıkçı barınağındaki 3 tekne, lodos nedeniyle battı. Tekneler, ekipler tarafından sudan çıkarılırken, Şarköy açıklarında ise büyük gemilerin demirlendiği görüldü.

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

TEKİRDAĞ'DA FIRTINA; ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

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