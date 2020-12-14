Tekirdağ'da fırtına; balıkçılar denize açılamadı

TEKİRDAĞ'da hızı yer yer saatte 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle balıkçılar, Marmara Denizi'ne açılamadı.

Hava sıcaklığının en yüksek 11 derece olduğu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte yer yer 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle balıkçılar, Marmara Denizi'ne açılamadı. İlçede 70 balıkçı teknesinin bulunduğunu söyleyen balıkçı Cezmi Koç, fırtına nedeniyle denize açılamadıklarını belirtti.

Marmara Denizi'nde bu yıl balık azlığı yaşandığını da dile getiren Koç, "Böyle havalarda balığa çıkılmaz. Balığa çıkılmadığı içinde balık tutulmaz. Bu yüzden de balık fiyatları yüksek. Havalar böyle olduğu sürece balık fiyatları her zaman yüksektir. Marmara'da balık az. Karadeniz'de olduğu söyleniyor çinekop, hamsi, Marmara'ya gelmiyor. Gelmediği içinde her zaman tutulmuyor. Teknelerimiz de bir şey tutamıyor halkımızda pahalı balık yemeğe devam edecek.Balık olursa fiyatlar düşer ama ne kadar düşer bilemeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN