Tekirdağ'da fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyor
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Zonguldak, Tekirdağ, Güncel

Tekirdağ'da fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyor

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yasak kapsamındaki Tekirdağ'da fırıncılar, sokak sokak dolaşıp ekmek dağıttı.

11.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:42
Tekirdağ'da fırıncılar sokak sokak ekmek dağıtıyor

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yasak kapsamındaki Tekirdağ'da fırıncılar, sokak sokak dolaşıp ekmek dağıttı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, Tekirdağ'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Tekirdağ'da açık olan fırınlar, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için sorunsuz şekilde dağıtıma devam ediyor.

Fırıncı Coşkun Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın ekmek ihtiyacı için sabah erkenden mesaiye başladıklarını söyledi.

Yasak bitene kadar ekmek dağıtımına devam edeceklerini belirten Adıgüzel, "Vatandaşların endişe etmesine gerek yok. Biz sokak sokak dolaşıp herkese ekmek ulaştırıyoruz. Yeter ki insanlar evde kalsın. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çerkezköy ilçesinde fırıncı Vedat Uluışık da herkesin talebine yetişmeye çalıştıklarını anlatarak, "Yasak süresince, ihtiyacı olan her vatandaşın talebini alarak, istediği kadar ekmeği kapılarına kadar götürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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