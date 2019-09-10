Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kadın tutuklandı.

10.09.2019 17:40
Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kadın tutuklandı.


Şüphli M.L. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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