Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan asker tutuklandı.

04.09.2019 17:10
Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan asker tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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