Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan asker tutuklandı.
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan asker tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.