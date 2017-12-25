Tekirdağ'da Fetö/pdy Operasyonu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen İ.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.
Şüpheli İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.