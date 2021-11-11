Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen
İ.G, V.Y, S.A, B.K, H.G, M.K, O.Ç, R.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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