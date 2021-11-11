Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen

İ.G, V.Y, S.A, B.K, H.G, M.K, O.Ç, R.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

 Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

 Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title