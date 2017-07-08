Tekirdağ'da Fetö Operasyonuna 9 Gözaltı

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında katip ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 9 adliye çalışanı gözaltına alındı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında, Tekirdağ'da görevliyken başka illere tayin olanların da yer aldığı şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Tekirdağ