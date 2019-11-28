Tekirdağ'da FETÖ operasyonuna 4 tutuklama
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Tekirdağ'da FETÖ operasyonuna 4 tutuklama

TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı.

28.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:45
Tekirdağ'da FETÖ operasyonuna 4 tutuklama

merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı.

İl 'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturmasında ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi, merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp Tekirdağ'a getirildi. Aralarında muvazzaf albay, daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün Tekirdağ Adliyesi'n sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanıp cezaevine gönderildi, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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