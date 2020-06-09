Tekirdağ'da FETÖ operasyonu kapsamında bir astsubay gözaltına alındı
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
09.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:56
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 95. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev yapan astsubay F.Ö. gözaltına alındı.
F.Ö'nün adli makamlardaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA