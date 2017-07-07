Tekirdağ'da Fetö Operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün "sivil yapılanması"na yönelik Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 kişi yakalandı. Esnaf olduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.