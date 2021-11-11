Son dakika haberi! Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberler... Tekirdağ'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması ile ilgili, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y. isimli toplam 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda tüm şahıslar yakalanıp gözaltına alındı.

(Halil Dağ-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

 Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu Açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title