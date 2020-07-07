Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem abisi ile irtibatı tespit edilen 12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem abisi ile irtibatı tespit edilen 12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün mahrem Ceza İnfaz Koruma Memurları Yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, mahrem abi ile irtibatı tespit edilen 12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Anılan soruşturmada, mahrem abilerin, maiyetindeki infaz koruma ve zabit katibi memurları ile irtibatını hizmet hattı adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda anılan soruşturmanın, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, TSK mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık - ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu, bu nedenle ülke genelinde tatbiki mümkün ceza infaz kurumları mahrem yapılanmasını ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA