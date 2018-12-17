Tekirdağ'da Fetö Operasyonu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen Ö.E, H.S, M.M.S. ve T.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA