Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen Ö.E, H.S, M.M.S. ve T.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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