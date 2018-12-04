Tekirdağ'da Fetö Operasyonu
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.K.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.