Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il yapılanmasının deşifresine yönelik Tekirdağ, Samsun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine halinde, daha önce Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan ve KHK ile ihraç edilen ve örgütün "Maliyeciler Grubu"na yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında A.Ç. İstanbul'da, O.A. Samsun'da, F.E. ise Tekirdağ'da yakalanarak gözaltın alındı.

Zanlıların, örgütün haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları ancak tıpkı askeri kripto yapılanmasında olduğu gibi aralarında ankesörlü telefonla haberleştikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.