Tekirdağ'da Fetö Operasyonu: 1 Gözaltı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, İ.S. gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ