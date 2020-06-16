Tekirdağ'da FETÖ'den 6 asker gözaltına alındı Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı.

Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı.

İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ'da görev yapan 6 astsubay gözaltına alındı. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Malkara, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, askeri birliklerde görev yapan A.S., S.K., R.T., H.E., F.Ö. ve A.U. isimli astsubaylar gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA