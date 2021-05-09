Tekirdağ'da "fedakar anneler" unutulmadı
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Tekirdağ'da "fedakar anneler" unutulmadı

Tekirdağ'da 'fedakar anneler' unutulmadı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ev ev dolaşarak, engelli anneler ve engelli çocuğu bulunan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ev ev dolaşarak, engelli anneler ve engelli çocuğu bulunan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Belediye ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla, hayatlarını çocuklarına adayan engelli anneler ve yatağa bağımlı yaşayan çocukları için mücadele eden annelere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Aldıkları çiçek ve hediyelerle mutlu olan fedakar anneler, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Fiziksel engelli çocuğu olan Sevgi Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatağa bağımlı olarak yaşayan oğluna yıllardır gözü gibi baktığını söyledi.

Karataş, her zaman haline şükrettiğini ifade ederek, "Ben evladıma bebek gibi bakıyorum. bizim mücadelemiz her zaman devam ediyor. Böyle bir günde hatırlandığımız için çok mutlu oldum. Yalnız olmadığımızı anladım. Belediyemizin bizi fark etmesi ve bu günümüzün kutlanması çok sevindirici." dedi.

Bedensel engelli bir çocuk annesi Gözde Karadaş da anne olmanın çok farklı bir duygu olduğunu vurguladı.

Karadaş, çocuğu ile hayata daha sıkı bağlandığını dile getirerek, Anneler Gününde kendilerini unutmayan belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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