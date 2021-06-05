Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
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Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajda kontrolden çıkan kömür yüklü tır, ambar duvarına çarparak devrildi.

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajda kontrolden çıkan kömür yüklü tır, ambar duvarına çarparak devrildi. Tonlarca kömürün yola saçıldığı feci kazada tır şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Karacagür Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan yüklediği kömürü Lüleburgaz'a götüren Doğan Zincirkıran yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacagür Mahallesi girişindeki virajda bir evin bahçesindeki ambar duvarına çarptı. Devrilen tır 70 metre sürüklenirken, dorsesindeki tonlarca kömür de yola saçıldı.

Kazada ağır yaralanan tır şoförü Zincirkıran, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar

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