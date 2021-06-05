Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
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Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajda kontrolden çıkan kömür yüklü tır, ambar duvarına çarparak devrildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajda kontrolden çıkan kömür yüklü tır, ambar duvarına çarparak devrildi. Tonlarca kömürün yola saçıldığı feci kazada tır şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Karacagür Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan yüklediği kömürü Lüleburgaz'a götüren Doğan Zincirkıran (33) yönetimindek tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacagür Mahallesi girişindeki virajda bir evin bahçesindeki ambar duvarına çarptı. Devrilen tır 70 metre sürüklenirken, dorsedeki tonlarca kömür de yola saçıldı.

Kazada ağır yaralanan tır şoförü Zincirkıran, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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