Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
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Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

25.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:11
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ-İstanbul yolunda meydana gelen feci kazada aninden yola çıkan yaya hayatını kaybetti.

Tekirdağ-İstanbul yolunda meydana gelen feci kazada aninden yola çıkan yaya hayatını kaybetti.

Kaza, İstanbul-Tekirdağ yolu üzeri Marmaraereğilisi ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.C. idaresindeki 22 UE 481 plakalı çekici ve buna bağlı 22 AA C255 plakalı yarı römork İstanbul'dan Tekirdağ istikametine seyri halindeyken, aniden yola çıkan 49 yaşındaki Salih T. isimli yayaya çarptı. Yayaya çarpmamak için manevra yapmaya çalışan araç yolun ortasındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaya Salih T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önemleri alarak kaza ile ilgili soruşturma işlemlerine başladı. Meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul Tekirdağ yolu bir süre tek şeritten sağlandı. Hayatını Kaybeden Salih T.'nin cansız bedeni gerekli savcılık incelmelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yolun ortasında devrilen aracın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Aracın yoldan çekilmesi ile tek şeritten sağlanan İstanbul Tekirdağ yolu normale döndü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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