Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
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Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde pikapla çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
02.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:44

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde pikapla çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi girişindeki sanayi sitesi mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Gülistan Tekinalp A. (39) yönetimindeki 39 TR 768 plakalı pikap ile Engin Kay'ın (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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