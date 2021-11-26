Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde enjeksiyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde enjeksiyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi, bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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