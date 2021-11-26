Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde enjeksiyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde enjeksiyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi, bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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