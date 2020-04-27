Tekirdağ'da evlerinden çıkamayan vatandaşlara destek Tekirdağ'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçları, belediye ekiplerince karşılanıyor.

Tekirdağ'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçları, belediye ekiplerince karşılanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle belediye olarak aralıksız çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her türlü sıkıntısında yanlarında olmaya çalıştıklarını aktaran Albayrak, "Tüm dünya gibi Türkiye de zorlu bir süreçten geçiyor. Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. Tüm birimlerimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA