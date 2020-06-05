Tekirdağ'da evleri gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geceleri evleri gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
05.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:01
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geceleri evleri gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstasyon Mahallesi Kuzgun Sokak sakinleri, bir kişinin geceleri sokaktaki evleri gözetlediğini iddia ederek polise başvurdu.
Çevrede araştırma yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA