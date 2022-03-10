Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Ömür Çolak - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin demir kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin demir kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Aldırmaz (53), 59 NC 486 plakalı otomobiliyle Yeni Mahalle'deki evinin önüne geldiği sırada kullandığı araç, demir kapıya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Kazanın otomobilin freninin boşalması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Tekirdağ, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title