Tekirdağ'da evinin bahçesine Hint keneviri eken kişi gözaltına alındı
Saray ilçesinde evinin bahçesine kenevir eken bir kişi, gözaltına alındı.
06.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:49
Saray ilçesinde evinin bahçesine kenevir eken bir kişi, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T. Ö'nün evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki ikametinde 255 kök Hint keneviri ve tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA