Tekirdağ'da evindeki yangından pencereden atlayıp kurtulmaya çalışan kişi cam parçalarıyla yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da evindeki yangından pencereden atlayıp kurtulmaya çalışan kişi cam parçalarıyla yaralandı

03.02.2021 02:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:30
Tekirdağ'da evindeki yangından pencereden atlayıp kurtulmaya çalışan kişi cam parçalarıyla yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Havuzlar Mahallesi Destan Sokak'ta Salih A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale etmeye çalışan Salih A, camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı. Elleri ve kolu kesilen ev sahibi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da evindeki yangından pencereden atlayıp kurtulmaya çalışan kişi cam parçalarıyla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 02:30:34. #1.15#
title