Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı

13.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:34
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Karadeniz Mahallesi'nde C.E'nin evinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, makas, alüminyum folyo rulosu, cam düzenek ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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