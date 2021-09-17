Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 2 kilo 800 gram esrar bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 2 kilo 800 gram esrar bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler S.A'ya ait evde arama yaptı.

Aramada, evin değişik yerlerine gizlenmiş 2 kilo 800 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu

80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu

 Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Beren Saat
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 18:13:10. #1.12#