Tekirdağ'da evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü.

Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü. Barbaros Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, hasar oluştu. Kaynak: AA