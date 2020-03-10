Tekirdağ'da evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
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Barbaros Mahallesi, Süleymanpaşa, Güncel

Tekirdağ'da evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu

Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü.

10.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:44
Tekirdağ'da evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu

Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü.

Barbaros Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, hasar oluştu.

Kaynak: AA

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