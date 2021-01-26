Sera kurduğu evinde uyuşturucu yetiştiriyordu
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Sera kurduğu evinde uyuşturucu yetiştiriyordu

26.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:14
Sera kurduğu evinde uyuşturucu yetiştiriyordu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada evin odasına çadırdan sera kurup saksılar içinde kenevir yetiştiren T.S., yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada evin odasına çadırdan sera kurup saksılar içinde kenevir yetiştiren T.S., yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçenin Reşadiye Mahallesi'nde T.S.'nin evine kurduğu sera sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis bir odaya uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sera, saksı ve poşetlerde yetiştirilmiş halde 7 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde yetiştirilmesi için kullanılan 1 çadır ve kurulumunda kullanılan demir çubuklar, 2 floresan, 3 vantilatör, 1 hava filtresi, 1 reflektör, 4 çeşitli markalarda sıvı bitki gübresi, 1 ısı ölçer, 1 adaptör, 2 elektrik uzatma kablosu ele geçirildi. 

Gözaltına alınan ev sahibi T.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 


Sera kurduğu evinde uyuşturucu yetiştiriyordu
Sera kurduğu evinde uyuşturucu yetiştiriyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Karaduman

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