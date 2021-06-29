Tekirdağ'da evde cesedi bulunan kişinin sahte içkiden öldüğü şüphesi
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Tekirdağ'da evde cesedi bulunan kişinin sahte içkiden öldüğü şüphesi

Tekirdağ'da evde cesedi bulunan kişinin sahte içkiden öldüğü şüphesi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yaşayan Turan V'nin (59) odasında hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Turan V'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri evde bulduğu içki şişelerinin incelemesinde Turan V'nin sahte içki zehirlenmesine bağlı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Çorlu ilçesinde cuma gününden bu yana sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak 25 kişi hastanelere kaldırılmış, 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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