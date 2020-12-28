Tekirdağ'da ev yangını
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Tekirdağ'da ev yangını

28.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:37
Tekirdağ'da ev yangını

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadının evi kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadının evi kullanılamaz hale geldi.

Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gülsen Güler'in alış veriş için bulunmadığı anda evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığı yangında, tedbirden sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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