Tekirdağ'da eroin ele geçirildi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 26 adet fişeklenmiş eroin maddesi ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Saray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri aldıkları ihbar üzerine Ayaspaşa Mahallesinde Y.D isimli şüpheliye ait eve operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 26 adet poşet parçası içerisine fişeklenmiş halde eroin maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan Y.G. isimli şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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